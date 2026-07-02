Besni'de 3 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Besni'de 3 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şahıs Tutuklandı

02.07.2026 14:34
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 milyon lira hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde 14 Mayıs, 20 Mayıs ve 29 Haziran tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında M.B., N.B., B.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde adresleri aranan şahıslardan B.B.'den 4 adet altın zincir kolye, 3 adet yüzük 3 bin 800 TL nakit, 4 adet altın bilezik 16 adet tam altın, 8 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 2 adet altın bileklik, 2 adet altın küpe ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., N.B., B.B. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.B. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Besni'de 3 Milyonluk Hırsızlık: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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