Besni\'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Yüksekten Düştü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yüksekten düşen 6 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Eski Köyde yaşayan 6 yaşındaki Zeynep E., iki katlı evlerinin balkonundan düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Zeynep E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.