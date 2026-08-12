Besni'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Yüksekten Düştü - Son Dakika
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Besni'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Yüksekten Düştü

Besni\'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Yüksekten Düştü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 6 yaşındaki Zeynep E., balkondan düşerek ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yüksekten düşen 6 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Eski Köyde yaşayan 6 yaşındaki Zeynep E., iki katlı evlerinin balkonundan düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Zeynep E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Besni, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Yüksekten Düştü - Son Dakika

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