Besni\'de Elevatöre Ayak Kaptıran Personel Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ayağını hububat elevatörüne kaptıran kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde H.K. isimli kişi, çalıştığı sırada ayağını hububat elevatörüne kaptırdı. Ayağından yaralanan ve ayağını makineden çıkaramayan H.K., için sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda H.K., makineden kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN