Evin deposuna giren yılan ekipleri harekete geçirdi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin depo bölümüne giren yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin depo bölümüne giren yılan, paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin depo kısmında yılan gören vatandaşlar, durumu Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, özel ekipman kullanarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Güvenli şekilde yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktada doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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