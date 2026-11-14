Besni\'de K-24 Konteyner Kent\'te çıkan yangın hasarla söndürüldü, can kaybı yok

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan K-24 Konteyner Kent'teki bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteynerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.