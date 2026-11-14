Besni'de K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın hasarla söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
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Besni'de K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın hasarla söndürüldü, can kaybı yok

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Besni\'de K-24 Konteyner Kent\'te çıkan yangın hasarla söndürüldü, can kaybı yok
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan K-24 Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı, konteynerde hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan K-24 Konteyner Kent'teki bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteynerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi BölgesiYerel HaberlerAdıyaman3. SayfaİtfaiyeGüncelBesniOSBSon Dakika

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SON DAKİKA: Besni'de K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın hasarla söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
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