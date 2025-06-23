Adıyaman'ın Besni ilçesinde yük boşaltma sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezi çevre yolu yapım çalışmaları sırasında 06 JUU 44 plakalı kamyon, yük boşaltma esnasında devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay sonrası kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Besni'de Kamyon Devrildi - Son Dakika
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