Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kurşunlu Camii yakınlarında Halit Y. idaresindeki 27 BBB 032 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halit Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Besni'de Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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