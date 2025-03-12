Besni'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Besni'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı

Besni\'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

12.03.2025 23:21
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan K. idaresindeki 27 AZS 839 plakalı otomobil ile Bekir N. yönetimindeki 02 ABC 119 plakalı kamyonet, Besni Ağız ve Diş Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücü Hasan K., Bekir N. ile araçlarda bulunan Asude I. ve Abdulvahap Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besni'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

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