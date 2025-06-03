Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAY 923 plakalı otomobil, Besni- Gaziantep karayolunun 35. Kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Besni'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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