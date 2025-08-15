Besni\'de Yangın: Ağaçlar Zarar Gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan yangında bir çok ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Yukarı Sarhan Mahallesi Bedirse Mevkii'nde 4 farklı noktadaki bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sabah saatlerine kadar süren söndürme çalışmalarında, Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangınları kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda ağaç zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN