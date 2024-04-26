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Beton çitlere çarpan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. T.Y. idaresindeki 58 ADD 316 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton çitlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö., ve B.F. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.