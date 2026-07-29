Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi otoban bağlantı yolu girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AHV 026 plakalı otomobil ile 09 R 9847 plakalı beton mikseri henüz bilinmeyen bir neden çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.