Beton tankerinin minibüsü biçtiği kazada 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Vali Çeber'den kaza açıklaması - Son Dakika
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Beton tankerinin minibüsü biçtiği kazada 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Vali Çeber'den kaza açıklaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, beton tankeri karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Vali Çeber, kazayla ilgili açıklama yaparak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

06.05.2024 22:08
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Beton tankerinin minibüsü biçtiği kazada 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Vali Çeber'den kaza açıklaması

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankeri karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçti. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesine yönünde seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan ve çoğunun öğrenci olduğu öğrenilen 8 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise İslahiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Vali Çeber'den kaza açıklaması

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Tır karşı şeride geçerek minibüse çarpıyor. Şoförlerimizin ikisi de yaralı. Yaralılarımızdan 2'sinin durumu ağır. Durumları stabil hale gelince muhtemelen Gaziantep'e sevk durumu görünüyor. 4 hastamızın Gaziantep'e sevkleri gerçekleşti. Süreçle ilgili adli ve idari soruşturmalar da başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Kardeşlerimiz bizi çok üzdü. Rabbim başka acı yaşatmasın inşallah. İlk kanaat tırın çok hızlı ve süratli olduğu yönündedir. Tır şoförümüzün gözaltı işlemi olacak gibi görünüyor. İlk incelemeler de devam ediyor. Hatay'dan İslahiye'ye gelirken kontrolü kaybediyor, karşı şeride geçiyor. Bunların hepsinin tekerlek izleri de mevcut. Kendi yolunda devam eden köy dolmuşuna çarpıyor" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, İslahiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton tankerinin minibüsü biçtiği kazada 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Vali Çeber'den kaza açıklaması - Son Dakika

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