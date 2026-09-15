"Tamir" vaadiyle tam 12 kişiyi dolandırdı! Baskılı tişörtü de var

Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağı vaadiyle 12 kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirlenen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

"TAMİR" VAADİYLE VURGUN YAPTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı belirlenen U.T. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda 12 farklı müştekinin toplam 300 bin TL dolandırılması eylemini gerçekleştirdiği belirlenen U.T., dün Gebze ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin üzerindeki tişörtte "teknik servis" baskısı olduğu görüldü.