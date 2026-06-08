Beyda Katliamı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyda Katliamı Şüphelisi Yakalandı

08.06.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sari Muayyed Mahluf, Beyda Katliamı'ndaki rolünden dolayı Lazkiye'de yakalandı.

Suriye emniyet güçleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas ilçesinde 248 sivilin öldüğü Beyda Katliamı'nın baş şüphelilerinden biri olarak bilinen Sari Muayyed Mahluf'un dün Lazkiye'de yakalandığını açıkladı.

Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından sivillere yönelik şiddet ve katliamlarda rol alan isimler yakalanıyor. Esad rejimi döneminde Suriye'nin Tartus kentindeki Banyas ilçesinin Beyda köyünde gerçekleştirilen Beyda Katliamı'nın baş şüphelisi olarak bilinen ve 248 sivilin ölümünden sorumlu tutulan Sari Muayyed Mahluf, Lazkiye'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mahluf'un gasp, silahlı soygun, fidye karşılığı adam kaçırma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlara karıştığı, rejim döneminde güvenlik alanındaki konumunu kullanarak suç faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca, Mahluf'un uluslararası bir kaçakçılık şebekesini diğer suçlularla birlikte yönettiği bildirilirken bu yapılanma içinde Beşar Talal Esad ve Hafız Münzir Esad isimlerinin de yer aldığı aktarıldı.

Sari Muayyed Mahluf'un, rejim döneminde güvenlik yapılarıyla bağlantılı olduğu ve bu konumunu yasa dışı faaliyetlerde kullandığı ifade ediliyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyda Katliamı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

14:07
Ezan sırasında müziği durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Ezan sırasında müziği durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
13:56
Uçağı iniyor Hakan Safi’nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 14:13:57. #7.12#
SON DAKİKA: Beyda Katliamı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.