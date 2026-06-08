Beyda Katliamı Şüphelisi Yakalandı

Suriye emniyet güçleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas ilçesinde 248 sivilin öldüğü Beyda Katliamı'nın baş şüphelilerinden biri olarak bilinen Sari Muayyed Mahluf'un dün Lazkiye'de yakalandığını açıkladı.

Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından sivillere yönelik şiddet ve katliamlarda rol alan isimler yakalanıyor. Esad rejimi döneminde Suriye'nin Tartus kentindeki Banyas ilçesinin Beyda köyünde gerçekleştirilen Beyda Katliamı'nın baş şüphelisi olarak bilinen ve 248 sivilin ölümünden sorumlu tutulan Sari Muayyed Mahluf, Lazkiye'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mahluf'un gasp, silahlı soygun, fidye karşılığı adam kaçırma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlara karıştığı, rejim döneminde güvenlik alanındaki konumunu kullanarak suç faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca, Mahluf'un uluslararası bir kaçakçılık şebekesini diğer suçlularla birlikte yönettiği bildirilirken bu yapılanma içinde Beşar Talal Esad ve Hafız Münzir Esad isimlerinin de yer aldığı aktarıldı.

Sari Muayyed Mahluf'un, rejim döneminde güvenlik yapılarıyla bağlantılı olduğu ve bu konumunu yasa dışı faaliyetlerde kullandığı ifade ediliyor. - ŞAM