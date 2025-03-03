Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Adliyeye Sevk Edildi

İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yetkili müdürler ve bir eski başkan danışmanıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

03.03.2025 16:37
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - "İhaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alınan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K., eski başkan danışmanı E.H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K., eski başkan danışmanı E.H.B., "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 27 Şubat sabahı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Köseler ile birlikte gözaltına alınan ve aralarında Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de yer aldığı 20 kişi sabah saatlerinde hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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