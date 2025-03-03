Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi, ihaleye fesat karıştırma suçundan yürütülen soruşturmada tutuklandı.

03.03.2025 23:42
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İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi. Köseler'in olduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü. Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Osman A:
    Nerde rüşvetçi varsa hep bu Chp den çıkıyor.Anlaşılan bunlar hortumlamak için aday olmuş 284 310 Yanıtla
    Hallo Zusammen:
    aynen kardeşim ya nerede bir pislik varsa altından bunlar çıkıyor bunlar iktidar olsa ne olacak ya bu ülkeyi satarlar 115 126
  • İlhan Alici:
    Ulan bu CHP'nin gerçekten temeli bozuk Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin inşallah ???? 243 300 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Önünüze geleni tutuklayın bakalım seçim zamanı halk gereken cevapı verir mutlaka hepte kaybettikleri belediyelere saldırıyorlar 289 234 Yanıtla
    Süleyman kor:
    neden seni tutulamıyor devlet illaki bir suçu varki tutuklanmış bırakın partizanlıgı suçlu cezasını çeksin 119 85
    EK6985EK:
    Müslüman lık kazanacak 86 53
    huseyin ergun:
    Hırsız diyenlerin yaptığına bak. İhale kanunu açık. 21 b den ısmarlama ihaleler 23 8
  • Johny Guitar:
    geç bile kalındı 163 167 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Devam edin, devam edin bakalım.... Nereye kadar nefesiniz var 125 164 Yanıtla
  • 008294:
    demmekki birşeyler yapmış sütten çıkmış ak kaşık değilmiş demekki boşuna savunuyorlar 86 105 Yanıtla
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