Beykoz Belediyesi'nde İhale Skandalı: WhatsApp Grubunda Yapılan Görüşmeler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi'nde İhale Skandalı: WhatsApp Grubunda Yapılan Görüşmeler Ortaya Çıktı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada kritik detaylar gün yüzüne çıktı. İhalelere katılan şirketlerin organize hareket ettiği ve görüşmelerin 'Beykoz Kahvecisi' adlı WhatsApp grubunda yapıldığı belirlendi.

04.03.2025 15:50
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Kritik görüşmelerin "Beykoz Kahvecisi" adlı WhatsApp grubunda yapıldığı ortaya çıktı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" soruşturmasının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlarından başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Belediyeye ait ihalelere katılan şirketlerin organize şekilde hareket ettiği tespit edilirken, kritik görüşmelerin "Beykoz Kahvecisi" adlı WhatsApp grubunda yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, ihalelere çağrılan 15 ana ve 60 alt şirketin çoğunun aynı adresi kullandığı, hatta araçlarının dahi ortak olduğu belirlendi. Teknik takiplerde, şirket sahiplerinin ihalelerde verilen teklifler, ödemeler ve anlaşmalar hakkında WhatsApp grubunda yazışmalar yaptığı görüldü.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, emniyetteki ifadesinde görev karşılığında 65 bin TL ücret aldığını beyan ettiği, ancak 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

Tanık ifadelerine göre, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in belirli bir firmaya ihale verilmesi için çalışanlara baskı yaptığı, direnenlerin ise görev yerlerinin değiştirildiği veya işten çıkarıldığı öne sürüldü. Operasyon günü sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Köseler'in, takım elbise giyerek ekipleri karşıladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Belediyesi'nde İhale Skandalı: WhatsApp Grubunda Yapılan Görüşmeler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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