Beykoz Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlendiği iddia edilen 3 konser ve Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlendiği iddia edilen 3 konser ve Beykoz Anadolu Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beykoz Belediyesi'nde Usulsüzlük Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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