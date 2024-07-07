Beykoz'da başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika
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Beykoz'da başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi

Beykoz\'da başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi

Beykoz Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin saldırılarından dolayı endişe duyuyor. Mahalle sakinleri, Beykoz Belediyesi'nin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

07.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:13
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Beykoz'da başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi. Sokak köpeklerinin tehlike saçtığını belirten mahalle sakinleri, Beykoz Belediyesi'nin ilgilenmediğini belirterek bu durumun bir an önce çözülmesini istedi.

Beykoz Kanlıca Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, çok sayıda başıboş sokak köpeğinin vatandaşlara saldırdığını ve evlerine giderken bile korktuklarını belirtti. Vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinlerinden olan Yönetmen Selçuk Yıldız, Beykoz Belediyesi'ne defalarca bu durumu bildirdiğini ama herhangi bir geri dönüş yapmadıklarını belirtti.

"Dışarıya bile çıkmaya korkuyoruz, köpekler 2 tane kedimi öldürdü"

Selçuk Yıldız, "Nereden geldiği belli olmayan köpekler var. Çok saldırganlar. Eşime ve bana saldırdı. Buradan geçmeye korkuyoruz. Kuryeler bile geldiğinde tedirgin oluyor. Dün akşam da iki tane kedimi öldürdüler. Buna bir çare bulunması lazım. Ben bir hayvan severim. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ben Veteriner İşleri Müdürlüğünü aradım. Biz ilgileneceğiz dediler. İki hafta geçti ama sorun çözülmedi. Başkanı da aradım ama açmadı. Mesaj gönderdim ona da cevap vermedi" diye konuştu.

"Burası köpek cesedi dolu"

Mahalle sakinlerinden Harika Akarsu ise, "Ben bir hayvan sever olarak konuşuyorum. Bir iki tane saldıran köpek var. Diğerlerinin de kısırlaştırılmaya ihtiyacı var. Her yıl iki defa doğum yapıyor bu hayvanlar. Bu hayvanlarda gençlik hastalığı var. Doğan bütün yavrular ölüyor. Burası köpek cesedi doluyor. Belki 50 defa müracaat ettim. Birtakım çalışmalar yapılmaya çalışılıyor ama ne kadar gerçekleştirilecek bilmiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika
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