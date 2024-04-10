Beykoz\'da Bayram Dolayısıyla Kapalı Büfede Yangın Çıktı

Beykoz'da bayram dolayısıyla kapalı olan bir büfede elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yanan büfe küle döndü.
Olay, Beykoz İncirköy Mahallesi Ensar Sokağı üzerinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bayram nedeniyle kapalı olan büfede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm dükkanı kapladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, küle dönen büfe kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Çevredeki vatandaşlardan Mustafa Demir, "Elektrik kapağından çıktı. Bir anda yandı ve itfaiyeler gelip söndürdü. Ölen veya yaralanan yok, maddi hasar var" dedi. - İSTANBUL
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