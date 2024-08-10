Beykoz'da bir evin çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beykoz'da bir evin çatısı alev alev yandı

Geniş Video İzle

Beykoz'da bir evin çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

10.08.2024 07:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da bir evin çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Beykoz'da bir evin çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. .

Yangın, geçtiğimiz gün İstanbul Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen ev kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz\'da bir evin çatısı alev alev yandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Beykoz, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da bir evin çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:25 Bursa’daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul’da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da bir evin çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement