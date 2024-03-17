Beykoz\'da bir gecekondunun çatısında yangın çıktı

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Ali K. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ise ağır yaralandı. Kavga sonrası mahallede çıkan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.