Beykoz'da bir gecekondunun çatısında yangın çıktı.
Yangın, saat 19.00 sularında Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
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