Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat döken şüpheliler dronla yakalandı: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat döken şüpheliler dronla yakalandı: 1 tutuklama

18.05.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da sit alanına 2 tır ve 1 iş makinesiyle kaçak hafriyat döken 5 şüpheli, dron destekli operasyonla suçüstü yakalandı. 1 kişi tutuklanırken, işletmenin daha önce belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Beykoz'da dron destekli operasyonda, sit alanına 2 tır ve 1 iş makinesiyle kaçak hafriyat döken 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak döküm yapılan işletmenin daha önce belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmenin hafriyat atıklarını kaçak yollarla sit alanına döktüğü ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede gerçekleştirilen dron destekli çalışmalarda; koruma altındaki sit alanına plakasız 2 tır ve 1 iş makinesiyle kaçak hafriyat dökümü yapıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, döküm yaptıktan sonra kaçan araçları takibe alarak bir iş yerine giriş yaptıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda, iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden C.A. (44), tır sürücüleri İ.F. (47) ve A.Ü. (47) ile iş makinesi operatörü M.A. (43) yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri sahibi olan M.A.'yı (32) ise Riva'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, baskın yapılan iş yerinin 19 Nisan'da Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından resmi olarak mühürlendiği, şüphelilerin ise mührü bozarak faaliyetlerine yasa dışı şekilde devam ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında suçta kullanılan ve plakasız olduğu tespit edilen araçların sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri (plakasız araç kullanmak ve sürücü belgesi sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmemek) uyarınca toplam 115 bin 258 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Çevrenin Kasten Kirletilmesi", "Sit Alanına Müdahale" ve "Mühür Fekki (Mühür Bozma)" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden İ.F. (47), A.Ü. (47) ve iş yeri sahibi M.A. (32) adli makamlarca serbest bırakıldı. İş makinesi sürücüsü M.A. (43) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken; iş yeri yetkilisi C.A. (44) ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat döken şüpheliler dronla yakalandı: 1 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:00:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat döken şüpheliler dronla yakalandı: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.