Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat döken şüpheliler dronla yakalandı: 1 tutuklama

Beykoz'da dron destekli operasyonda, sit alanına 2 tır ve 1 iş makinesiyle kaçak hafriyat döken 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak döküm yapılan işletmenin daha önce belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmenin hafriyat atıklarını kaçak yollarla sit alanına döktüğü ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede gerçekleştirilen dron destekli çalışmalarda; koruma altındaki sit alanına plakasız 2 tır ve 1 iş makinesiyle kaçak hafriyat dökümü yapıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, döküm yaptıktan sonra kaçan araçları takibe alarak bir iş yerine giriş yaptıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda, iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden C.A. (44), tır sürücüleri İ.F. (47) ve A.Ü. (47) ile iş makinesi operatörü M.A. (43) yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri sahibi olan M.A.'yı (32) ise Riva'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, baskın yapılan iş yerinin 19 Nisan'da Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından resmi olarak mühürlendiği, şüphelilerin ise mührü bozarak faaliyetlerine yasa dışı şekilde devam ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında suçta kullanılan ve plakasız olduğu tespit edilen araçların sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri (plakasız araç kullanmak ve sürücü belgesi sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmemek) uyarınca toplam 115 bin 258 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Çevrenin Kasten Kirletilmesi", "Sit Alanına Müdahale" ve "Mühür Fekki (Mühür Bozma)" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden İ.F. (47), A.Ü. (47) ve iş yeri sahibi M.A. (32) adli makamlarca serbest bırakıldı. İş makinesi sürücüsü M.A. (43) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken; iş yeri yetkilisi C.A. (44) ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL