Beykoz'da uzun namlulu silahlarla asker eğlencesi kamerada - Son Dakika
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Beykoz'da uzun namlulu silahlarla asker eğlencesi kamerada

Beykoz'da asker uğurlaması sırasında bir grup genç, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak sokakta eğlendi. Araçlarının plakalarını çıkararak trafiği kapatan magandaların bu tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

27.07.2024 22:46
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Beykoz'da uzun namlulu silahlarla asker eğlencesi kamerada

Beykoz'da magandalar asker eğlencesinde uzun namlulu silahla ateş açtı

İSTANBUL - Asker uğurlaması sırasında bir grup kişi yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarken, araç ve motosikletlerinin plakalarını çıkararak sokağı trafiğe kapattılar. Çevredeki vatandaşları hem rahatsız edip, hem de canlarını tehlikeye atan magandaların o anları ise yine o grubun içindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Beykoz İlçesi, Hacıveli Sokağı ile Töre Çıkmazı'da akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen bir grup genç, oluşturdukları konvoy ile sokağı kapatarak saatlerce eğlendiler. Asker eğlencesinde iki kişi yanlarında getirdikleri uzun namlulu silah ile havaya rasgele açtı. Asker eğlencesine araçları ve motosikletleri ile gelen şahıslar ise kullandıkları araçların plakalarını çıkarıp, patinaj yaparak araçlarıyla duman çıkardılar. Araçlarına taktırdıkları sistemlerde yüksek ses yapan şahıslar, vatandaşları hem rahatsız edip, hem de canlarını tehlikeye attı. Magandaların yaptıkları o anlar ise yine grubun içindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Uzun namlulu silahla ateş açtı

Beykoz ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden iki kişi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı.

Kaynak: İHA

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