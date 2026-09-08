Beylikdüzü E-5'te yol verme kavgası kask kamerasında; otomobil sürücüsü motorcuya saldırdı

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda iki motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki motosiklet sürücüsü ile arkadan gelen otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün motosikletliyi bir süre takip ettiği öne sürüldü. Seyir halindeyken taraflar arasında sözlü atışma devam ederken, otomobil sürücüsü bir süre sonra motosikletlinin önünü kesti.

Otomobilini durduran sürücünün araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüyüp saldırdı. Tekme tokat motorcuyu darp eden sürücünün, otomobilde bulunan bir kadın da araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

Kask kamerası saniye saniye kaydetti

Yaşanan kavga ve tartışma anları, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı, otomobil sürücüsünün motosikletlinin önünü kesmesinin ardından araçtan indiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.