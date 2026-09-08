Beylikdüzü E-5'te yol verme kavgası kask kamerasında; otomobil sürücüsü motorcuya saldırdı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te yol verme kavgası kask kamerasında; otomobil sürücüsü motorcuya saldırdı

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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda iki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, motosikletlinin önünü kesip aracından inerek tekme tokat saldırdı; o anlar kask kamerasına yansıdı, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda iki motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki motosiklet sürücüsü ile arkadan gelen otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün motosikletliyi bir süre takip ettiği öne sürüldü. Seyir halindeyken taraflar arasında sözlü atışma devam ederken, otomobil sürücüsü bir süre sonra motosikletlinin önünü kesti.

Otomobilini durduran sürücünün araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüyüp saldırdı. Tekme tokat motorcuyu darp eden sürücünün, otomobilde bulunan bir kadın da araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

Kask kamerası saniye saniye kaydetti

Yaşanan kavga ve tartışma anları, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı, otomobil sürücüsünün motosikletlinin önünü kesmesinin ardından araçtan indiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü E-5'te yol verme kavgası kask kamerasında; otomobil sürücüsü motorcuya saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5'te yol verme kavgası kask kamerasında; otomobil sürücüsü motorcuya saldırdı - Son Dakika
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