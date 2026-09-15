Beylikdüzü'nde 1,5 milyonluk ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 1,5 milyonluk ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü\'nde 1,5 milyonluk ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı
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Beylikdüzü'nde bir evden 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu çaldıkları ziynet eşyalarını satamadan yakalandı. Toplamda 199 suç kaydı bulunan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Beylikdüzü'nde bir evden 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çalan ve toplamda 199 suç kaydı olan 3 şüpheli, ekipler tarafından yapılan takip sonucu çaldıkları ziynet eşyalarını satamadan yakalandı.

Olay, 14 Eylül'de Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'ndeki bir evden 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve 149 suç kaydı ile 2 UYAP aranması olan Ş.U., 48 suç kaydı olan G.Ç., ve 2 suç kaydı olan M.Ç., olayda kısa süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını satamadan yakalandı.

Çalınan eşyalar mağdur ev sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıslar Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde 1,5 milyonluk ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 1,5 milyonluk ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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