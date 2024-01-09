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Beylikdüzü'nde 100 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlardan biri yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 100 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlardan biri yakalandı

Beylikdüzü'nde bir evin deposuna girerek yaklaşık 100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü\'nde 100 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlardan biri yakalandı
09.01.2024 - 12:37,
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Beylikdüzü'nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 31.12.2023 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin deposunun kapsının kırıp içeri giren 2 kişi değeri yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalıp kaçtılar. İhbar üzerin olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan H.D., 2 Ocak günü Adnan Kahveci mahallesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde 100 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlardan biri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 100 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlardan biri yakalandı - Son Dakika
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