Beylikdüzü\'nde Bir İşyeri Kurşunlandı, Şahıs Yakalandı

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Beylikdüzü'nde silahlı şahıs, gece saatlerinde bir işyerini kurşunladı. Olay sonrası şahıs, polis ekipleri tarafından yaşadığı evde yakalanırken kurşunlama anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Şubat Pazartesi saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerindeki matbaaya giden Aytaç B. (36) dükkana yaklaştı. Kapalı olan işyerine elindeki tabanca ile birkaç kez ateş eden şahıs, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine dükkana polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla şahsı yakalamak için harekete geçti. Aytaç B., Bakırköy'de yaşadığı evde tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullanılan silah evde bulundu. İfadesinde suçunu kabul eden Aytaç B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken yaşanan kurşunlama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL