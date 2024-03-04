Beylikdüzü'nde cadde ortasında yürüyen adamı, motosikletli şahıslar kurşunladı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede yürüyen adamı kurşunlayarak kayıplara karıştı. Olay sonrası ayaklarından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen İsmet G. isimli adamın yanına kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs yaklaştı. Şahıslar İsmet G.'ye birden fazla kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan İsmet G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Şahısların yerlerinin tespit edilerek yakalanması ile ilgili Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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