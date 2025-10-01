Beylikdüzü'nde öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde beklemiş - Son Dakika
Beylikdüzü'nde öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde beklemiş

01.10.2025 09:06
Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki Akın Can Haberveren'in işe giderken motosikletli bir saldırgan tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından, katil zanlısının evin önünde beklediği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde işe giderken öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısının motosikletle kapının önünde beklediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olay, dün sabah Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve bir dönem de amatör liglerde futbol oynadığı öğrenilen Akın Can Haberveren (27), işe gitmek istediği esnada kapısının önünde kendisini bekleyen motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısının motosikletle evin önünde beklediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.

