Beylikdüzü'nde Çocuk Destek Merkezi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Çocuk Destek Merkezi'nde Yangın Çıktı

Beylikdüzü\'nde Çocuk Destek Merkezi\'nde Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilen 10 çocuk, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

25.02.2024 15:34
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Beylikdüzü'nde Çocuk destek merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında bina içerisinde bulunan 10 çocuk itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan Çocuk Destek Merkezi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 çocuğu itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, dumandan etkilenenler daha sonra ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Çocuk Destek Merkezi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika

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