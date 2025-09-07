Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar

Haberin Videosunu İzleyin
Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar
07.09.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar
Haber Videosu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması sırasında mekan sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışmada, iş yeri sahibi müşteriyi silahla yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması esnasında çıkan tartışmada mekanın sahibi, müşteriyi silahla vurarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da doğum günü kutlaması kana bulandı. Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda organizasyon yapılan bir iş yerinde iddiaya göre, bir doğum günü kutlaması esnasında organizasyon yapılan mekanının sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmada iş yeri sahibi müşterisini silahla elinden vurarak yaraladı. Müşterinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibinin silahı ile ateş ettiği ve davetlilerin panik içinde çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Doğum Günü, Beylikdüzü, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı
Bulgaristan’da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye’ye verecekler Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler
Emre Mor’un yeni takımı belli oldu Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak
Kayyum kararı sonrası CHP’den olağanüstü kurultaya gidiyor Kayyum kararı sonrası CHP'den olağanüstü kurultaya gidiyor
Trump imzayı attı, Savunma Bakanlığı’nın ismi değişti Trump imzayı attı, Savunma Bakanlığı'nın ismi değişti

00:12
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
23:12
Manchester United’dan Türkiye’ye transferler üst üste Şimdi de Eyüpspor’a
Manchester United'dan Türkiye'ye transferler üst üste! Şimdi de Eyüpspor'a
22:36
Antalya Emniyet Müdüründen polislere “dublörlü“ tuzak Araçtan kardeşi çıktı
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublörlü" tuzak! Araçtan kardeşi çıktı
21:51
Anlaşma sağlandı Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’den ayrılıyor
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor
21:46
Emniyet Müdürü İlker Arslan’la ilgili skandal iddialar: Paralar eşinin hesabına gidiyormuş
Emniyet Müdürü İlker Arslan'la ilgili skandal iddialar: Paralar eşinin hesabına gidiyormuş
21:09
Açığa alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Açığa alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2025 00:44:33. #7.12#
SON DAKİKA: Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.