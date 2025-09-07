Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar

Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması esnasında çıkan tartışmada mekanın sahibi, müşteriyi silahla vurarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da doğum günü kutlaması kana bulandı. Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda organizasyon yapılan bir iş yerinde iddiaya göre, bir doğum günü kutlaması esnasında organizasyon yapılan mekanının sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmada iş yeri sahibi müşterisini silahla elinden vurarak yaraladı. Müşterinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibinin silahı ile ateş ettiği ve davetlilerin panik içinde çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.