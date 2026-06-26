Beylikdüzü'nde Eroin Operasyonu: 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Eroin Operasyonu: 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Beylikdüzü\'nde Eroin Operasyonu: 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi
26.06.2026 13:14
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Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 21 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen operasyonda, 21 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un batısındaki ilçelerden Beylikdüzü'nde kuşku üzerine bir otomobili yakın takibe aldı.

Savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, dün takipteki otomobile operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda poşetlere sarılı halde 21 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen süreçte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Eroin Operasyonu: 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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