Beylikdüzü'nde kavgaya tutuşan gençler, caddeyi ringe çevirdi: O anlar kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kavgaya tutuşan gençler, caddeyi ringe çevirdi: O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde iki grup genç arasında çıkan kavga, caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran gençlerin araçlara engel olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan bir genç ise aracıyla 2 kişiye çarptı.

09.06.2024 16:13
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Beylikdüzü'nde kavgaya tutuşan geçler, caddeyi ringe çevirdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran gençlerin caddeyi ringe çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden birinin aracıyla 2 kişiye çarptığı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında artan tansiyon sonrası, gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Gençlerin birbirilerine saldırdığı caddeden araçlar geçemeyince trafik oluştu. Yumrukların konuştuğu kavgada, gençlerden birinin aracıyla 2 kişiye çarptığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kavga eden gençler, olaya kimse müdahale etmeden ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup gencin yumruklarla birbirlerine saldırdığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde kavgaya tutuşan gençler, caddeyi ringe çevirdi: O anlar kamerada - Son Dakika

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