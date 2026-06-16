Beylikdüzü Belediyesi\'ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 4 farklı ada-parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapılmasına rağmen Beylikdüzü Belediyesi'nin iskan verildiği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat şirketinden 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında; yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiğinin tespit edildi. Yapılan tespitin ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda Beylikdüzü Belediyesi'nden ve İmamoğlu İnşaat şirketinden 27 şüpheli gözaltına alındı.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte olduğu öğrenildi. - İSTANBUL