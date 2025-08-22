Beylikdüzü\'nde Kargo Görevlisi ile Güvenlik Arasında Kavga

İstanbul Beylikdüzü'nde bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo görevlisi ile site güvenliği arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini küfürlü kavgaya bıraktı. Yaşanan anlar site sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik amiri olduğu söylenen kişinin kargocuyu yere yatırıp darp ettiği kargocunun ise küfürler ettiği görülüyor. Görüntünün devamında ise vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. - İSTANBUL