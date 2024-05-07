Beylikdüzü'nde Pompalı Tüfekle Gasp Girişimi

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Beylikdüzü'nde gasp etmeye çalıştığı kişilerin arkasından pompalı tüfekle ateş açan şüpheli kameralara yansıdı. Zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman K. ve arkadaşı, sokakta bir kişiyi gasp etmeye çalıştı. Şahsın kaçması üzerine kovalamaya başlayan Süleyman K. pompalı tüfek ile ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, pompalı tüfekle kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın adres bilgilerine ulaşan polis ekipleri, Süleyman K.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. - İSTANBUL