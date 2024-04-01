Beylikdüzü'nde seçim sonuçlarının ardından yapılan kutlamalarda, havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bulvarda gerçekleşti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonucu bir genç arkadaşları ile kutlamalara katıldı. Havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yere çakıldı. Hafif şekilde yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Seçim Kutlamalarında Yaralanan Genç - Son Dakika
Ankara'nın Kalecik ilçesinde, oy sayımı esnasında iki rakip muhtar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar arasında muhtar Fatih Akgül'ün ailesinden 7 kişi de bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir esnaf, iş yerinin girişini balonlarla süsledi. Sabah iş yerini açan esnaf, balonların bir bölümünün çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin çakmakla balonların ipini kopardığı ve bir bölümünü alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Polis, esnafın bildirmesi üzerine balonları çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Polonya'nın güneyindeki Tychy kentinde bir dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı. Patlama sonucunda çok sayıda daire hasar gördü ve 23 kişi tahliye edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için arama-kurtarma köpeklerini kullanıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ve binanın oturmaya elverişli olup olmadığı uzmanlar tarafından incelenecek.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu. Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü kişilerin akrabası olduğunu ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söyledi.
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Operasyonlarda 110,30 gram metamfetamin, 1 kilo 892 gram esrar, 4 adet bong, 600 paket sigara, 70 adet elektronik sigara ve 25 adet fişek ele geçirildi. Toplamda 62 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Rusya'nın Mendeleyevsk kentinde bir adam, karısına kendisini aldattığını itiraf etti. Kıskançlık krizine giren kadın, kocasının cinsel organını bıçakla kesti. Adamın penisi kurtarılamadı. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan adamı kanlar içinde buldu. Kadının sorgusu ise hala devam ediyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen 60 yaşındaki Cemile D., ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye sevk edildi.
Çorum'da bir kişi yolda yürüdüğü esnada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
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