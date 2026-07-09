Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü\'nde Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
09.07.2026 11:39
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Baran Yusuf Dağdeviren, park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde park halindeki aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren kendi imkanlarıyla hastaneye giderken kaza yapıp hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Silahlı saldırı anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Temmuz'da gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Yusuf Dağdeviren(21) gece saatlerinde park halindeki aracının içinde oturduğu sırada, daha önceden husumetli olduğu 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen iki şüpheli, aracının içinde bekleyen Dağdeviren'e tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken ağır yaralanan Dağdeviren, aracıyla hastaneye gitmek istedi. Yakın mesafeden vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle direksiyon başına Dağdeviren'in bilinci kapandı ve hastaneye giderken kaza yaptı. Dağdeviren'in kullandığı araç önce bir araca, ardından metrobüs altı geçidindeki bir duvara çarparak durabildi.

Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dağdeviren hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yapılan çalışmalarda Dağdeviren'in silahla yaralandığı ortaya çıktı ve polis ekipleri olayın faillerinin peşine düştü.

7 şüpheli yakalandı ardından adliyeye sevk edildi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren'in öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmaları derinletti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin yerleri ve kimlikleri tespit edildi. Ekipler çalışmalar kapsamında; Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Bahçelievler ilçelerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Cinayeti itiraf etti

1 kişinin öldüğü ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı olayın detayları ortaya çıktı. 2 saldırganın bir motosikletle Dağdeviren'in aracına iyice yaklaştığı, motoru kullanan şüphelinin Muhammet A., olduğu, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise Serhat D., olduğu öğrenildi. Motosiklet boş bir alanda park halinde ekipler tarafından bulunurken, Serhat D.'nin kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ve saldırı esnasında Dağdeviren'e yakın mesafeden 5 el ateş ettiği öğrenildi. Son olarak Serhat D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda işlediği cinayeti "Evet Ben yaptım" diyerek itiraf ettiği öğrenildi.

Silahlı saldırı kamerada

Baran Yusuf Dağdeviren'in park halindeki aracında oturduğu esnada iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hemen ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dağdeviren'in aracında oturduğu, şüphelilerden Muhammet A. ile Serhat D.'nin motosikletle araca yanaştığı ardından Serhat D.'nin yanında bulundurduğu silahla Dağdeviren'e kurşun sıktığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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