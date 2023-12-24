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Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından alındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından alındı

Beylikdüzü'nde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Saldırıda ağır yaralanan Kaya, hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beylikdüzü\'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya\'nın cenazesi ailesi tarafından alındı
24.12.2023 - 16:42,
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Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beylikdüzü'nde dün gece 23.00 sıralarında motosiklet ile gelen saldırganlar, Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren Kaya'ya kurşun yağdırdı. Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kaya'nın cenazesi Bahçelievler Soğanlı Merkez Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından yarın defnedilecek.

Yaşanan saldırı ile ilgili konuşan baba Mehmet Kaya, "Bildiğim kadarıyla gece saat 22.00-22.30 iki kız tarafından çocuklarımız pusuya düşürülüyor. Kandırıp bir mekana götürülüyor. Orada husumetlileri çocuklarımıza ateş ediyorlar. Arkadaşı orada hayatını kaybediyor. Benim oğlumda kaldırıldığı hastanede sabah 07.00 sıralarında vefat ediyor. Ben ateş edenleri tanımıyorum. Kim olduklarını bilmiyoruz. Aldığımız haberlere göre yakalanmışlar. Bundan sonra adli süreçleri takip edeceğiz. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Ülkemizde bir yıldır insanlara suikast yapıyorlar. Bunların önüne geçilmeli. Silahın insanların eline rahat geçmesini istemiyoruz. Daha önce tehdit değil ama 2 ay önce kavga etmiş. Kiminle kavga ettiğini bilmiyorum. Bana söylemiş olsaydı önlemimizi alırdık. Oraya gitmesini yasaklardık. Daha önce benim oğlumla ölen çocuğu dövmüşler. Bu olayı yapanlarda aynı kişiler mi bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bektaş Eren Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından alındı - Son Dakika
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