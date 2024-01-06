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Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kuruyemiş dükkanına daldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kuruyemiş dükkanına daldı

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanına daldı. Olayda yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yabancı uyruklu kadın sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonucunda dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Beylikdüzü\'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kuruyemiş dükkanına daldı
06.01.2024 - 09:20,
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Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanına daldı. Olayda yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 HEK 474 plakalı yabancı uyruklu Moza Essa Al Maadıd isimli araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından marketin camından içeri daldı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yabancı uyruklu kadın sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırılırken dükkanda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kuruyemiş dükkanına daldı - Son Dakika


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