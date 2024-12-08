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Beylikdüzü'nde Trafik Kavgası

Beylikdüzü\'nde Trafik Kavgası

E-5'teki trafik tartışması kavgaya dönüştü; bir hamile kadın fenalaşarak müdahale etti.

08.12.2024 11:35
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Beylikdüzü E-5'te çıkan trafik tartışması, kavgaya dönüştü. Akan trafiğe aldırmayan şahıslar yumruk yumruğa birbirine saldırırken, hamile bir kadın fenalaştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkinde yaşandı. İddiaya göre trafikte tartışan sürücüler akan trafiğe aldırmadan araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Kavga eden sürücüleri ayırmak isteyen hamile bir kadın ise kavganın ortasında kalarak fenalaştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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