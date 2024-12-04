Beylikdüzü'nde Yol Çöktü, Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Yol Çöktü, Kamyon Devrildi

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İSKİ'nin çalışması sırasında Beylikdüzü'nde yol çöktü, kamyon devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

04.12.2024 16:55
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Beylikdüzü'nde İSKİ'nin çalışması sırasında yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ'nin alt yapı çalışmaları sırasında yol çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan kazada hafif yaralanan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin altyapı çalışması yürüttüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi. O esnada yolda çalışmalarını sürdüren 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incelemede bulundu.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Yol Çöktü, Kamyon Devrildi - Son Dakika

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