Beylikdüzü Yakuplu'da Makas Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü Yakuplu'da Makas Atan Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü Yakuplu'da seyir halinde ilerleyen bir araç sürücüsü, diğer araçlara makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheliye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

22.06.2024 12:17
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Beylikdüzü Yakuplu'da trafikte hızla ilerlediği sırada diğer araç sürücülerine makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen M.Z.H. isimli bir şahıs, aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Aynı güzergah üzerinde seyreden başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, 06 EHL 309 plakalı aracın sürücüsü akan trafikte hızla ilerlediği, diğer araçları ve sürücülerine makas atarak tehlikeye soktuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

7 bin 129 lira para cezasına çarptırıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettikleri M.Z.H. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, 'makas atmak' suçundan 6 bin 439 lira ve 'trafik güvenliği ile ilgili hükümler' gereği 690 lira olmak üzere toplamda 7 bin 129 lira idari para cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü Yakuplu'da Makas Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Yakuplu'da Makas Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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