Beyoğlu'da Sevgilisini Evine Bırakan Genç, Bina Sakinlerinin Tepkisiyle Karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'da Sevgilisini Evine Bırakan Genç, Bina Sakinlerinin Tepkisiyle Karşılaştı

Beyoğlu\'da Sevgilisini Evine Bırakan Genç, Bina Sakinlerinin Tepkisiyle Karşılaştı

Beyoğlu'nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan tutuklandı.

21.04.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte oturan bir kızla sevgili olan Emircan A. (20) geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre Emircan A.'ya küfrederek, genci kovdu.

Mahalleden kovulunca binaya ateş açtı

Yaşananları kendisine yediremeyen Emircan A. ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi. Binanın önünde duran Emircan A. ardından silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti. Kurşun yağdıran saldırgan motosikletle kaçarken, neye uğradığını şaşıran bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Motosikletli saldırgan suç makinesi çıktı

Olayın ardından ihbar üzerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 GZR 013 olduğunu tespit etti. Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu buldu.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Eve operasyon düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Emircan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkartıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sevgilimin gözü önünde küçük düşürdüler"

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikleti ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Beyoğlu, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'da Sevgilisini Evine Bırakan Genç, Bina Sakinlerinin Tepkisiyle Karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı
    10:25 Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı

    Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.

  • Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
    10:24 Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

    Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı
    10:12 Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı. İstihbarat ve Narkotik ekipleri, Doğu illerinden otobüsle seyahat eden şahısların kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar tutuklandı.


10:31 Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:11 Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na son model araba hediye etti Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
08:39 Saadet’te değişim kurultayı Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
09:07 İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum
09:03 Gazze’de yürek yakan görüntü Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı Gazze'de yürek yakan görüntü! Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı
08:16 Hamas liderinden Erdoğan’ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı
08:11 Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
07:39 Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne faciası En az 58 kişi hayatını kaybetti Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
00:24 Hemzemin geçitte tren tıra çarptı: 1 yaralı Hemzemin geçitte tren tıra çarptı: 1 yaralı
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 10:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'da Sevgilisini Evine Bırakan Genç, Bina Sakinlerinin Tepkisiyle Karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement