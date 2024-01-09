 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Beyoğlu Tophane'de meydana gelen kazada tramvay, tramvay yoluna giren kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışmanın etkisiyle kamyonetin yaklaşık 15 metre sürüklendiği görülüyor. Kaza sonrasında tramvay seferleri durduruldu.

Beyoğlu\'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
09.01.2024 - 16:30,
Abone Ol

Beyoğlu'da tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle kamyonetin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Tophane'de saat 10.30 sıralarında Aksaray'dan Kabataş yönüne giden tramvay, tramvay yoluna giren 34 CRY 952 plakalı kamyonete çarpmış, kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü sıkıştığı aracın içinden itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Kaza anın ardından tramvay seferleri de durmuştu.

Kaza anı kameraya yansıdı

1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarptığı ardından çarpışmanın etkisiyle kamyonetin yaklaşık 15 metre sürüklendiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tophane, Beyoğlu, Ulaşım, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement