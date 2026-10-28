Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çökmesi sonrası yan bina tahliye ediliyor

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çökmesi sonrası yan bina tahliye ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çökmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çökme sonrası hasar gördüğü belirtilen yan binada ise tahliye işleminin sürdüğü bildirildi.
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hasar gören yan bina ise tahliye ediliyor.
Kaynak: İHA
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