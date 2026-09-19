Beyoğlu'nda 6 katlı restoranda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokakta Meydana geldi. 6 katlı restoranın ikinci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Restoranın bitişiğindeki otellerde bulunanlar ise panikle kendini dışarı attı. İtfaiye ekipleri hem çatıdan hem bina girişinden müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Restoranda hasar meydan gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.