İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, kapı önündeki antika bisikleti çalarak hızla oradan uzaklaştı. Hırsızlık şüphelisi, Güven Timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay Beyoğlu'nda 29 Haziran'da meydana geldi. E.H.'ye (40) ait antika bisiklet çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, olayı gerçekleştiren şüphelinin Ö.Z. (44) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, çaldığı bisikletle birlikte Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda Antika Bisiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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